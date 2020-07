Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, após a derrota por 5-1 ante o Sp. Braga, em jogo da 31.ª jornada da I Liga:

«A parte emocional não tem nada, pela personalidade e caráter dos jogadores. Podia ser bem mais grave se tivéssemos perdido a cabeça. Ninguém perdeu a cabeça e isso foi a coisa positiva. Agora, aos 25 minutos, ficámos condicionados. Cinco cartões amarelos numa equipa que gosta de pressionar alto, que é agressiva no bom sentido… e o lance da segunda grande penalidade é imagem disso: não conseguimos chegar, começámos a dar espaço e história do jogo resume-se muito a isso.»

«Devíamos ter jogado mais para a frente também. O terceiro golo acontece a quem está lá dentro, mas não foi só o terceiro golo. Devíamos ter procurado mais a profundidade. Depois, veio a qualidade do Sp. Braga. Parabéns pela vitória. São três pontos que não conseguimos, mas vamos recuperar rápido.»

[Ação disciplinar:] «Não vou entrar por aí. Agora, a equipa estava condicionada e sentiu-se de mãos atadas dentro de campo. Já foi, é passado, preparar o próximo jogo. Como disse, 25 minutos com cinco jogadores amarelados fica complicado. Atenção, não estou a tirar mérito: Sp. Braga com qualidade individual e coletiva. Posso referir também os timings dos golos: o quinto a acabar a segunda parte, entramos na segunda e sofremos o quarto, sofremos no início de penálti, temos lance para 4-2 e sofremos o 5-1. Houve muita coisa que aconteceu hoje. Cabeça levantada sempre, nem gosto de dizer isto, porque ninguém anda de cabeça para baixo. Jogo de história difícil de engolir, mas já está.»

[Jogo com o Moreirense é fundamental?:] «O que disse na antevisão foi exatamente isso, não íamos estar à espera do próximo jogo. É este. Neste não conseguimos, não fomos competentes o suficiente. Pudemos e fizemos o suficiente para não perder jogadores. O nosso objetivo, seja contra quem for, é jogar para a vitória.»