Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, após a vitória por 2-1 ante o Famalicão, em jogo da 22.ª jornada da I Liga:

«Às vezes, temos a tendência de pôr tudo no mesmo saco. Isto por causa do último jogo, na Madeira. Independentemente dos resultados, íamos voltar a jogar à Paços, com união, personalidade, caráter. Isso voltou ao normal. Faltavam depois os golos e os três pontos. Conseguimos, com uma equipa forte, bem orientada.»

«A equipa que normalmente está no fundo da tabela, a probabilidade de ansiedade, de esconder-se no jogo, aumenta. Nos tivemos capacidade, tranquilidade, algumas precipitações no último terço que estavam a impossibilitar criar oportunidades. Fechámos bem os caminhos da baliza. Lembro só uma oportunidade clara: um lançamento a favor e o Famalicão conseguiu sair.»

«Na segunda parte, tivemos mais critério com bola nas saídas. O Famalicão entrou melhor, mas nós sempre serenos. Fizemos um golo, o segundo e depois obrigámos o Famalicão a jogar um jogo que não é o deles. Por incrível que pareça, até foi dessa forma que conseguiram reduzir para 2-1 e depois o tal filme de suspense. Podia ter sido, para nós, um filme de terror. Grande vitória, com a ajuda de todos, jogadores e adeptos.»

[Opção por Denilson, que apontou em festejo a Pepa no 2-0:] «O festejar é o calor do jogo. É uma confiança que transmito ao Denilson, ao Tanque, ao Welthon. A todos. O ponta de lança tem de perceber que não pode viver só de golos. Tem de trabalhar para a equipa. Em relação ao que [o Denilson] dá à equipa, dá mobilidade, técnica. Temos pontas de lança diferenciados, conto com todos a 100 por cento.»

[Se a forma como acabou o jogo dá mais moral:] «O futebol… olhe aquela bola do Pedrinho que bate no poste contra o Setúbal. E aqui se esta bola entra, por exemplo. Isto não é cinema. Nós vamos ver um filme dez vezes e acontece a mesma coisa. No teatro já é diferente, a peça está lá, tem é os atores e podem acontecer coisas diferentes. O futebol é isto: emoções, frieza, não nos agarramos à sorte e ao azar. Foram só três pontos, de forma emotiva, mas tenho de dizer: de forma justa, pelo que a equipa trabalhou, não tremeu. Pensamento no próximo jogo. Margem é curta, recuperar bem e fazer um grande jogo nas Aves.»