Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-0 sobre o Rio Ave, em jogo da 12.ª jornada da I Liga:

«Grande vitória, grande exibição do Paços, consistente em todos os momentos: bolas paradas, organização defensiva, pressão alta. Tenho de realçar também: não se trata de erros individuais, com todo o respeito pelo Rio Ave. Foi uma pressão, sabíamos que o Rio Ave não estica muito o jogo, tenta muitas vezes – e bem – entrar por dentro. Os jogadores foram fantásticos, o Luiz – e todos – mas sabíamos que o Luiz é o nosso médio que dispara mais na pressão. Resultou em dois golos. Entusiasmámo-nos um pouco depois do segundo golo, adornámos alguns lances. Exibição fantástica, zero na baliza, talvez na única oportunidade do Rio Ave, o Jordi marcou presença. Três pontos na nossa caminhada. O Rio Ave com individualidades acima da média, mas a nossa intensidade foi fantástica.»

«É sempre o objetivo, não sofrer golos. É não dar oportunidades ao adversário. O Rio Ave teve duas: uma deu golo anulado e uma grande defesa do Jordi. Temos de olhar o contexto, tirar a fotografia toda e começa no Tanque. Mais do que os dois golos que fez – e não gosto de individualizar, estou a dar um exemplo – nós olhamos sempre muito para a linha defensiva e para o guarda-redes, mas o Tanque também saiu exausto, não só pelo que fez com bola, mas pelo que ajudou em termos táticos sem bola.»

[Luiz Carlos na origem dos dois golos:] «O Luiz é um jovem com muita saúde nas pernas e por isso dá a capacidade de defender e nesse aspeto a equipa está de olhos fechados.»

[Zé Uilton aposta como lateral-esquerdo após saída de Oleg:] «O Zé é capaz de ser dos jogadores mais preparados para jogar por fora, seja como ala direito ou esquerdo e a defesa direito ou esquerdo. Tem capacidade de jogar pela esquerda e muito concentrado. Não me surpreendeu a exibição. É uma mais-valia para qualquer treinador ter um jogador versátil dentro da equipa.»

[Marcelo saiu ao intervalo:] «Problemas físicos.»