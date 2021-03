Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-1 ante o Nacional, em jogo da 22.ª jornada da I Liga:

«Não tenho dúvidas de que quando se joga bem, estamos mais próximos de ganhar, é algo que acreditamos muito. Trabalhamos muito, muitas vezes jogamos bem e não se ganha, mas acreditamos nisso. Entrada muito forte, com boa circulação, capacidade de ter bola, fortes e rápidos a procurar a baliza e dois grandes golos. Tivemos outros dois lances nos ferros. Exibição positiva, satisfeito, os jogadores deram uma resposta tremenda.»

[Atingir os 54 pontos de 2013:] «O objetivo era entrarmos na barreira dos 40. Vou ser repetitivo, mas é pensarmos jogo, a jogo, faltam 12 jogos, está tudo embrulhado do oitavo/nono classificado para baixo, é sinónimo de competitividade. É mantermos a qualidade de jogo, valorizarmos e depois as coisas que aconteçam com naturalidade. Não podemos é fugir desta ideia, é algo que já defendemos há muito tempo. O nosso foco é jogo a jogo, pontos e preparar o próximo, que vai ser de dificuldade extrema.»

[Substituição do Marcelo ao intervalo:] «Aqui foi mesmo opção, termos um central com cartão amarelo e sabendo do Riascos e do Pedro Mendes, em apoio e a atacar a profundidade, optámos, independentemente da experiência do Marcelo. Precisávamos de agressividade no centro e optámos por tirar o Marcelo mesmo pela questão do amarelo.»

[Dormir perto da pontuação dos quatro primeiros:] «Dá [satisfação] a mim, aqui às várias pessoas do Paços e a nossa satisfação é tremenda. Dormir descansados, tudo fizemos para ganhar o jogo. Não é de paleio, de boca, é jogar em campo e fazermos as coisas, temos um balneário que trabalha no limite. E depois tudo o que surgir na classificação, enche-nos de orgulho, mas não tira o sono, nem é peito feito, nem aluados… isto passa tão rápido, já só faltam 12 jogos e o foco é mantermos esta dinâmica e qualidade de jogo.»