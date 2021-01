Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-0 sobre o Rio Ave, em jogo da 12.ª jornada da I Liga. Depois da análise ao jogo, o técnico enviou uma mensagem de «força» ao futebolista do Alverca, Alex Apolinário, que caiu inanimado no jogo Alverca-U. Almeirim este domingo. E também deixou os mesmos votos a Diogo Casimiro, do Sp. Braga B, que interrompeu a carreira devido a um linfoma

«Um abraço grande – e isso é o mais importante – e ao Diogo Casimiro e ao Alex. O Alex, vi a imagem e fiquei arrepiado. É algo que nos… (pausa) acima de tudo uma palavra: força. Isto é desporto, todos queremos ganhar, estamos sujeitos a empate, vitória, derrota. Mas isso para mim é o mais importante e um abraço para eles e que recuperem bem.»