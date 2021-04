Pepa, treinador do Paços Ferreira, na sala de imprensa, após igualdade a um frente ao Rio Ave:

«Estamos com 44 pontos, atrás de um sonho, por isso só podemos ter confiança. Claro que depois de quatro derrotas consecutivas, só dentro de campo é que podemos inverter as coisas e dar a volta. O Paços hoje aqui não entrou com receio, não entrou com a cabeça baixa, só pensou em ganhar o jogo.

Fizemos uma primeira parte muito boa, tivemos uma situação ou outra do lado direito, mas corrigimos. Na segunda parte foi uma reação muito forte do Rio Ave, por incrível que pareça ficamos com mais espaço para jogar mas não conseguimos tirar proveito disso. Depois o hoje voltou a ficar equilibrado, embora o Rio Ave tivesse mais bola na construção. Só me lembro de uma bola ao poste, foi a única oportunidade do Rio Ave.

[Esperava um bocado mais dos jogadores que entraram?] Quem entrou, entrou bem. Queríamos ganhar, mas irmos de uma forma desenfreada para a frente podia ter sido perigoso, temos de ser equilibrados. Isso de ter um homem a mais vale o que vale, até porque nem se notou. Podíamos ter aproveitado os espaços que tínhamos, mesmo antes da expulsão. Queríamos muito ganhar, mas acima de tudo era preciso quebrar este ciclo que esteva a ser muito duro para nós e conquistar pontos.

[este empate é um ponto ganho ou dois perdidos?] É um ponto ganho porque não tínhamos nada quando aqui chegamos. Temos de olhar para a outra equipa que luta desesperadamente pela manutenção. Não me lembro de um campeonato assim, não só pela qualidade das equipas, mas também pelo equilíbrio, é de loucos, mas bom para o campeonato. Viemos cá para quebrar o ciclo negativo.

[o que é preciso para agarrar o sonho?] Continuarmos nesta senda. Está a ser uma época fantástica e todas as equipas passam por fases más. Temos de encarar os problemas de frente. Ainda não está nada conquistado. Quando estamos a subir uma montanha, quanto mais subirmos mais falta o oxigénio. Nós estamos nessa fase. Ou caímos e vimos cá para baixo ou agarramos uns aos outros e vamos lá para cima»