Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, após a derrota por 2-1 ante o V. Guimarães, em jogo da 24.ª jornada da I Liga:

«Primeira parte estivemos organizados, pressionantes, a condicionar o Vitória, tirando os primeiros dez minutos. Depois, encontrámo-nos, tivemos a equipa junta. Mesmo com bola tivemos momentos por cima do jogo. Foi equilibrado, primeira parte bem disputada. Sem grandes oportunidades, mas equilibrado.»

«Na segunda parte veio o que sabíamos que podia acontecer, mas não fomos competentes para contrariar: as transições. O Vitória, de forma propositada, deixou muita gente na frente, partiu o jogo com intenção e obrigou-nos a correr muito. Conseguia sair de um corredor, variando o centro de jogo, tanto o Florent como o Sacko criaram desequilíbrios. Condicionou-nos. Depois, a forma como sofremos os dois golos, podia estar a dizer que não devia acontecer, mas pode. O futebol é feito de erros, competência, de situações de um para um. E são duas bolas que estão no nosso poder. Perdemos a bola e a qualidade individual veio ao de cima.»

[Luta pela manutenção:] «Não olhamos para os outros, olhamos para nós. Agora, não posso ser hipócrita ao ponto de não olhar para os nossos adversários. Mas queremos olhar para cima. Queremos olhar para o comboio dos 24, 25, 26 pontos. Independentemente do adversário, queremos ganhar. Só temos de ficar frustrados de não termos conseguido a vitória, mas valorizar, do outro lado, uma grande equipa. Veio ao de cima o melhor Vitória na segunda parte, mas fica o amargo de boca de que não fomos tão competentes na segunda parte.»