O Belenenses não perde há seis jogos e Petit quer prolongar essa série de resultados positivos no jogo frente ao Paços de Ferreira, na quarta-feira.

«Sabemos que estamos a trabalhar dentro das nossas dinâmicas e identidade de jogo. A equipa está mais sólida, mais compacta e mais unida. Veremos amanhã se faremos um bom jogo e damos continuidade a isso», disse Petit em conferência de imprensa realizada em modelo misto (presencial e por videoconferência).

O Belenenses SAD está com dez pontos de vantagem em relação ao penúltimo classificado, o Portimonense, tendo o jogo com o Paços de Ferreira, antepenúltimo colocado, especial importância na luta pela manutenção, mas Petit afirmou que os azuis olham «para um jogo de cada vez».

«Espero um jogo extremamente difícil, com uma equipa muito bem orientada e que sabe o que faz dentro de campo. Queremos dar continuidade a essa série [de bons resultados], com qualidade de jogo e boas dinâmicas. Do outro lado, é um jogo importante para esse objetivo [manutenção]. Vamos com o objetivo de levar os três pontos», salientou.

Na partida da primeira volta, o Belenenses SAD venceu, no seu reduto, os pacenses, por 1-0, com um golo de Cassierra perto do fim, mas Petit ressalvou que são jogos «completamente diferentes», pelas mudanças verificadas nas duas equipas.

«O Paços de Ferreira mudou alguns jogadores que chegaram no mercado de janeiro, como o Marcelo e o João Amaral. Esperamos um jogo de parte a parte, com oportunidades de golo e, de preferência, com o mesmo resultado da primeira volta», frisou, apontando que trabalhar «sob vitórias e resultados positivos, é mais fácil».

Questionado sobre uma eventual renovação de contrato com o Belenenses SAD, o técnico dos azuis revelou que estão «a trabalhar nesse sentido» e que tem «vontade em continuar» no comando da formação lisboeta, que acredita poder manter cerca de 80% do plantel atual na próxima temporada.

«É um bom casamento. O Belenenses SAD tem sido das equipas que mais aposta na formação dos jogadores, nos sub-23 e a nível de scouting. Jovens são importantes, mas também temos de ter jogadores experientes, com algumas rotinas. É importante criar essa dinâmica, pode ser o futuro», apontou.

Silvestre Varela, que esteve indisponível por lesão na receção ao Vitória de Guimarães, está em dúvida, enquanto os defesas Ricardo Ferreira, Eduardo Kau, Tomás Ribeiro e Francisco Varela permanecem indisponíveis para Petit, os dois últimos com lesões mais prolongadas, que os afastam do resto da temporada.