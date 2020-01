A figura: Aylton Boa Morte

Apesar da pobreza do encontro, o extremo do Portimonense foi o que esteve mais próximo de evitar o nulo. A pontaria não foi a melhor mas Aylton, principalmente nos minutos finais do jogo desperdiçou três boas ocasiões para faturar e foi o mais ativo do ataque dos algarvios, que pressionavam em busca de outro resultado.

O momento: minuto 90+4

Foi quando Hugo Miguel apitou para o final do jogo e acabou com o suplício dos espectadores que aguentaram um jogo tão pobre em que, feitas as contas, os guarda-redes não fizeram nenhuma defesa digna desse nome. E quanto a oportunidades de golo, foram tão poucas que os dedos de uma só mão chegam para as contabilizar...

Outros destaques

Bruno Santos

O lateral direito fechou bem o seu flanco e só após a sua saída é que o Portimonense conseguiu criar perigo, com Aylton a aparecer e os algarvios a criar perigo por esse lado. No ataque esteve na jogada mais perigosa dos pacences, cabeceando ao lado na sequência de um canto.

Bruno Costa

O jovem médio contratado nesta semana ao FC Porto estreou-se após o intervalo e tentou mostrar serviço. Posicionando-se ao lado de Pedro Sá, tentou dar verticalidade ao jogo do Portimonense mas não teve quem desse sequência. Melhor entrosado com os seus novos companheiros será muito útil e importante na equipa algarvia.