O Portimonense continua a jogar numa casa assombrada. Só longe de Portimão é que a equipa de Paulo Sérgio parece conseguir ser feliz.

Já lá vão quase cinco meses desde o último triunfo e passam a ser duas derrotas nos primeiros dois jogos caseiros esta época. A esses podem somar-se os quatro últimos jogos da época passada.

E desta vez, a assombração é um nome que tantas vezes fez os adeptos portimonenses sorrir: Beto.

O avançado, que esta semana foi suspenso pelo clube depois de pedir publicamente para ser transferido, foi sombra nos últimos dias dos algarvios e deixou de cabelos em pé uma equipa que tem dependido tanto dos seus golos.

Até o 'bruuaaa' que se ouviu no estádio naquele falhanço do seu substituto nesta partida, o jovem Renato Júnior, ao minuto 90, com a baliza aberta, soou tanto, mas tanto a um 'buuuuu' assombradiço.

Quem não teve medo da casa assombrada foi a equipa de Jorge Simão. De passos firmes, o Paços marcou a fechar a primeira parte e teve alma para segurar as investidas do Portimonense na segunda.

E assim, deu a melhor resposta depois de ter caído de pé da Liga Conferência, aos pés do gigante Tottenham… de quem também não teve medo. Só respeito.

Douglas Tanque marcou, André Ferreira segurou tudo o que pôde e uma pontinha de sorte também não faltou aos castores, quando, já nos descontos, o guardião deixou escapar uma bola para dentro da baliza, num lance anulado por fora de jogo de Aponza que levou todo o estádio ao desespero.

Para ambas as equipas, olhando para a classificação, não há razões para receios. Portimonense e P. Ferreira somam ambos seis pontos ao fim de quatro jornadas.

E agora vem aí uma paragem de duas semanas para afastar fantasmas e arrumar a casa.