O Rio Ave bateu o Paços de Ferreira, no Estádio Capital do Móvel, por 2-1 esta quarta-feira em mais um jogo de preparação entre as duas equipas da Liga para a nova temporada que arranca a 20 de setembro.

Bruno Moreira, aos 15 minutos, na cobrança de uma grande penalidade, e Carlos Mané, no minuto seguinte, marcaram os golos da equipa de Vila do Conde, enquanto Bruno Costa, também de grande penalidade, reduziu a diferença para os «castores» já perto do final, aos 82 minutos.

Os dois treinadores apostaram de início em «onzes» com poucos reforços. Jordi, Sualehe e Luther Singh foram as caras novas no Paços, enquanto Francisco Geraldes, cedido pelo Sporting, foi a única novidade no Rio Ave.