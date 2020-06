A FIGURA: Marcelo

O bom filho a casa torna. Assim foi com Marcelo, mas agora com uma camisola diferente. Outras cores, a mesma qualidade. Grande exibição do central pacense, a anular Taremi (a meias com Baixinho) e a limpar tudo o que lhe era possível com a sua concentração e lucidez habituais. É estranho como o Sporting não aproveitou melhor este defesa central de grande qualidade. Compensa com outros atributos a estatura mais reduzida. Jogo francamente bom.



O MOMENTO: o génio de Bruno Santos (minuto 52)

O lateral direito entrou para a esquerda e fez um golo fantástico poucos minutos depois. Arrancou, tabelou com Hélder Ferreira, foi para cima da defesa do Rio Ave e finalizou em esforço com a biqueira do pé direito.



NEGATIVO: o comportamento de Matheus Reis

O lateral do Rio Ave já tinha um amarelo e foi para cima de Pedrinho depois de sofrer uma falta. Foi expulso e deixou os vilacondenses sem superioridade numérica. Reação estúpida.



Outros destaques:



Diego Lopes

Mais uma grande exibição do baixinho do Rio Ave. Fez o primeiro golo, esteve perto de bisar e levou a equipa para a frente nos piores momentos. Tem o jogo no corpo todo, é um executante de grande nível, eletrizante. Está a fazer uma grande época, muito perto daquela que em 2015 o levou a ser contratado pelo Benfica.



João Amaral

O extremo que levantou voo no Pedras Rubras e aterrou na Luz sem ninguém se aperceber, começa a reconquistar o seu espaço na Liga com o Paços. Marcou o primeiro golo com um misto de perícia e sorte, aproveitando as rajadas de vento, e teve um par de arrancadas que fizeram lembrar os seus melhores momentos em Setúbal. Talvez vá ainda a tempo de subir a um patamar mais alto no contexto do futebol luso. Foi sacrificado ao intervalo, quando o Paços já estava em inferioridade numérica.



Al Musrati

A exibição gigantesca contra o Sporting já tem meses, mas o líbio continua com as rédeas do futebol do Rio Ave nas mãos. Contra o vento e a favor do vento, o médio não falhou um passe até ceder ao cansaço na fase final. Curto e longo, mais acessível e mais difícil. Fortíssimo a recuperar e a entregar, competente no jogo aéreo, um belo centrocampista cujo passe pertence ao Vitória de Guimarães.



Kieszek e Ricardo Ribeiro

Que bicho mordeu os guarda-redes da liga portuguesa? O polaco do Rio Ave podia ter feito mais no primeiro golo do jogo, apesar do vento, e Ricardo borrou a pintura no segundo dos vilacondenses, ao sacudir mal a bola para os pés de Gelson Dala. Dois bons guarda-redes com uma noite infeliz.



Tarantini

Na cabeça do capitão rioavista o jogo corre a uma velocidade diferente. A mente está sempre um pouco à frente da velocidade de execução e é capaz de lhe dar a mão nos momentos em que a segunda parece atrasar-se irremediavelmente. Bom jogo a partir da meia-hora, o momento em que o Rio Ave pegou no jogo para tentar corrigir a entrada em falso.