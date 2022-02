O Sporting é o clube com mais representantes na equipa da 20.ª jornada elaborada pelo Maisfutebol em parceria com o Sofa Score.



Pablo Sarabia, Pedro Porro e Paulinho são os jogadores dos leões que integram o onze ideal. Pedrinho, único futebolista que recebeu nota máxima do nosso jornal, e Samuel Lino têm direito a um lugar na equipa da jornada depois das exibições na Luz diante do Benfica.



Já o Paços de Ferreira também coloca dois jogadores na equipa da jornada: Baixinho e Antunes.



Vizela, Famalicão, Sp. Braga e FC Porto são os outros clubes que «emprestam» futebolistas a este onze ideal.