O Sporting bateu o Paços de Ferreira por 1-0, em jogo da 26.ª jornada da Liga, no Estádio de Alvalade.

Jovane Cabral, na marcação de um livre, aos 64 minutos, marcou o golo solitário do jogo. Um remate forte com a bola a bater na trave antes de ir ao solo já para lá da linha fatal. A fechar o jogo, já em tempo de compensação, o jovem avançado voltou a acertar na trave.

Com este triunfo, os leões alcançam o Sp. Braga no terceiro lugar, com 46 pontos, mais três do que o Famalicão.