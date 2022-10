O jogo inaugural da 11.ª jornada da Liga vai colocar frente a frente os dois últimos da tabela classificativa: Paços de Ferreira e Marítimo. Pela situação atual que as duas equipas vivem, José Mota destacou a importância de «pensar em vencer» frente a um oponente que «pensa o mesmo» e que «vem com todas as armas» à Mata Real.



«Temos de pensar em vencer, sabendo que o Marítimo pensa o mesmo que nós. Jogamos no nosso estádio e isso tem de ser uma força anímica muito forte. Temos de perceber onde estamos inseridos, o que é jogar à Paços. Todos nós estamos desejosos de vitórias. Será um jogo muito importante, mas temos de estar de sobreaviso sobre o valor do adversário. Vêm com todas as armas e temos de os saber contrariar», referiu o técnico dos castores, em conferência de imprensa.

O Paços de Ferreira ainda não venceu esta época e vive um momento difícil, mas José Mota mantém a esperança e acredita ser possível dar a volta ao mau momento,

«A nossa tarefa é difícil, todos nós temos a responsabilidade de encarar este ciclo, percebendo as dificuldades, e devemos ter a capacidade de dar a volta a este momento menos bom. A partir daí, podemos tornar-nos mais fortes. Neste tempo que aqui estamos, falámos com todo o grupo, para perceber e delinear o caminho», sublinhou.

O técnico pacense tem mais opções para defrontar o Marítimo, a começar pelos regressos de Matchoi e Gaitán, mas não abriu o jogo sobre eventuais alterações na equipa.

«Já tenho mais opções. Para um treinador é sempre excelente contar com jogadores que podem ajudar a dar um novo rumo ao jogo. Temos de reforçar o aspeto anímico e o que sentimos que temos de melhorar. Não queremos sofrer golos em todos os jogos, pois perde-se mais vezes quando isso acontece. É essa a mensagem que temos de introduzir», concluiu.



Vekic, Vigário e Luiz Carlos são baixas confirmadas para a receção do Paços de Ferreira ao Marítimo. O encontro está agendado para as 20h15 desta sexta-feira.