O treinador interino do Santa Clara, Tiago Sousa, disse esta terça-feira que o melhor para os açorianos é terem rapidamente um «líder» na equipa técnica, para dar mais robustez e estabilidade ao trabalho com o plantel.

«O melhor para o clube é rapidamente ter aqui um líder. Não tenho dúvida de que é. A minha opinião pessoal é ter rapidamente aqui uma pessoa e um corpo técnico estável e composto, porque neste momento só somos cinco pessoas», disse Tiago Sousa, na antevisão à deslocação a Paços de Ferreira, para a 16.ª jornada da I Liga, rejeitando ter ambições de continuar à frente do clube e referindo estar «realizado» na condição de «treinador-adjunto ou de preparador físico».

Sobre o jogo de quinta-feira, Tiago Sousa antecipa um Paços com uma equipa «muito competente e motivada», sobretudo depois do regresso às vitórias na I Liga, em Tondela, na jornada anterior, com César Peixoto ao leme.

«Vamos encontrar uma equipa que me parece mais alegre, mais comprometida. Prevejo, para a nossa equipa, um jogo com elevado grau de dificuldade», afirmou.

Para futuro, o técnico da equipa de Ponta Delgada acredita que o grupo vai render «muito mais» e assumiu que as vitórias trazem «um espírito melhor e confiança», mas que o Santa Clara está ainda «longe de estar no melhor momento».

No único jogo de Tiago Sousa na liderança da equipa técnica, os açorianos venceram em casa o V. Guimarães, por 1-0.

O Paços-Santa Clara joga-se a partir das 17 horas de quinta-feira.