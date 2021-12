* Por Carlos Eduardo Esteves

A FIGURA: Deni Jr.

Foi o autor do golo decisivo que se foi adivinhando à medida que os minutos iam passando. O avançado foi decisivo também na fase mais forte da equipa nortenha.

O MOMENTO: penálti para o Paços. MINUTO 81

É incontornável. Eduardo Quaresma fez falta sobre Nuno Santos e Denilson acabou por fazer o único golo do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Trigueira: fez de tudo para evitar o golo do Paços. Acabou por lesionar-se inclusive no lance que poderia ter resultado no golo dos pacences, não fosse uma intervenção decisiva. Adiou o golo até ao limite. Já estava fora do jogo, lesionado, quando o Tondela sofreu de penálti.

Salvador Agra: foi um dos mais inconformados. No dia em que o Tondela assinalou o seu golo 200 na Liga, foi quase sempre nota mais no perigo que o Tondela criava e sempre um dos mais comprometidos também quando era preciso defender.

Luiz Carlos: um dos mais esclarecidos da equipa. Na organização ofensiva e a defender.

Antunes: mesmo tendo sido admoestado com cartão amarelo, um jogador experiente é sempre fundamental numa equipa.

Eduardo Quaresma: num lance aparentemente controlado faz a falta que dá o penálti da vitória ao Paços.