A FIGURA: Hélder Ferreira

Depois de várias tentativas, foi dos pés do extremo do Paços de Ferreira que saiu o golo da vitória, com um remate simples na cara de Niasse. Foi um jogador que teve muitas intervenções no encontro e acabou por ser decisivo. Conseguiu quebrar a igualdade que João Pedro e Tanque criaram, ao bisarem no primeiro tempo

O MOMENTO: João Pedro abre as hostilidades com uma obra de arte, minuto dois

Nota artística 10 para o golo de João Pedro. Logo aos dois minutos e sem ninguém contar, o médio rematou de fora de área e deixou Michael com os pés colados ao relvado, sem qualquer hipótese de defender o remate. Um golo para ver e rever.

OUTROS DESTAQUES

Douglas Tanque

Mais uma vez mostrou o seu faro para o golo. Na primeira parte, das duas vezes que o Paços de Ferreira esteve em desvantagem, foi ele quem se encarregou de repor a igualdade. Um avançado difícil de marcar para qualquer defesa.

João Pedro

Depois de um primeiro golo fantástico, o médio mostrou sentido de oportunidade e bisou na partida. Fez notar a sua presença no meio campo beirão ao longo de todo o jogo. Marcou e criou oportunidades.

Telmo Arcanjo

Foi aposta de Pako Ayestarán para o onze inicial e não desiludiu. Mais uma vez mexeu bastante com o jogo através da sua capacidade técnica e do potente remate de que é dotado. Com as suas arrancadas, foi uma autêntica dor de cabeça para a defesa do Paços.

Babacar Niasse

Apesar dos golos sofridos, destaque para as várias intervenções do guarda redes do Tondela, que permitiram aos beirões que o resultado não se avolumasse.

Rebocho

Especialmente na segunda parte, o lateral esquerdo do Paços foi o grande impulsionador de várias jogadas de perigo dos forasteiros. Com um passe milimétrico, assistiu Hélder no terceiro e decisivo golo.