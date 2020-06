Pepa regressou a Tondela «armado» com um poderoso Tanque para bater a antiga equipa, com uma vitória por 3-1, ultrapassá-la na classificação e ficar numa posição bem mais confortável na tabela classificativa. Um regresso feliz do treinador que tinha trabalhado no Estádio João Cardoso nas últimas três temporadas e que agora destaca-se com o melhor ataque da Liga depois da retoma com oito golos marcados em quatro jogos.

A verdade é que o Paços somou a terceira vitória, a segunda consecutiva, desde a retoma, somando nove preciosos pontos que o permitem sair do limite da linha de água e subir até ao confortável 12.º lugar. O Tondela, por seu lado, depois da derrota em Alvalade, voltou a consentir novo desaire que o mantêm na zona de pressão.

A equipa de Natcho González procurou entrar forte no jogo, com mais posse de bola e procurando os corredores para ganhar profundidade, com destaque para um duelo de Jhon Murillo e Oleg no corredor direito do ataque do Tondela. O Paços susteve as primeiras investidas do adversário e foi ensaiando as primeiras saídas rápidas para o ataque.

Luiz Carlos esteve perto de abrir o marcador, com um desvio, na sequência de um canto, mas o golo chegou logo a seguir, aos 10 minutos, numa bola corrida. Um grande lance do coletivo dos castores, com Pedrinho, na zona central, a lançar Tanque para o interior da área. Cláudio Ramos ainda tentou fazer a mancha, mas o possante avançado atirou a contar com o pé esquerdo.

Um golo que mudou o jogo por completo. A ansiedade cresceu no lado do Tondela, que procurou desde logo uma resposta rápida, em contraste com a forma confortável com que o Paços passou a encarar o jogo, com uma boa leitura do jogo e uma boa exploração dos espaços. Um bom exemplo disso foi um lance em que Hélder Ferreira esteve muito perto de marcar um grande golo. Bola longa de Luiz Carlos, Cláudio Ramos saiu de entre os postes, procurando antecipar-se a Hélder Ferreira que recuperou a bola junto à lateral e tentou um chapéu ao guarda-redes, com a bola a passar a centímetros do poste.

O jogo seguiu entretido e o Paços teve nova oportunidade, em mais um canto, com Eustáquio, a rematar à entrada da área, a rasar a barra. O Tondela arriscou mais um pouco nos últimos instantes e voltou a permitir que o adversário voltasse a escapar numa transição rápida, à beira do intervalo, com Hélder Ferreira a abrir na esquerda para a entrada fulgurante de Tanque que voltou a bater Cláudio Ramos com um remate em força.

Um segundo golo de Tanque, o nono na Liga, que deixou a equipa de Pepa ainda mais confortável para a segunda parte. O Tondela regressou com Ricardo Valente, enquanto o Paços perdeu Hélder Ferreira que já tinha terminado o primeiro tempo com queixas. A equipa da casa voltou a entrar mais determinada e até contou com uma oportunidade flagrante para reentrar na discussão do resultado: bomba de Pité, defesa incompleta de Ricardo, Ronan recupera e serve Richard de bandeja, mas o avançado, com a baliza à mercê, atirou ao lado.

Um lance que podia ter mudado o jogo, mas acabou por ter o efeito contrário. O Tondela foi perdendo a disciplina tática e não conseguiu assimilar as alterações que Natxo foi fazendo no jogo, ao contrário do adversário, cada vez mais estável e a tirar rendimento das alternativas que foram entrando, com destaque para Denis Junior que entrou muito bem no jogo, com destaque para um remate ao poste.

O Paços acabou por chegar a um terceiro golo, aos 67 minutos, na sequência de um pontapé de canto, com Pedrinho, com muita felicidade, a rematar às três tabelas: a bola bateu em Philipe Sampaio e depois em Yohan Tavares, acabando por trair Cláudio Ramos.

Estava feito. O Tondela ainda reduziu a diferença, a dois minutos do final, através de uma grande penalidade, convertida por João Pedro, mas a festa foi totalmente do Paços de Pepa.

Com nove pontos e oito golos marcados depois da retoma, os castores ultrapassaram a marca dos trinta pontos e estão muito perto de garantir a continuidade no primeiro escalão, enquanto o Tondela fica, agora, mais pressionado para as últimas etapas da Liga.