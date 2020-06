Figura do jogo: Tanque com dois disparos certeiros

Apesar de ter saído cedo do jogo, com dificuldades físicas, o avançado não deixa de ser a figura deste jogo até porque, nessa altura, já tinha marcado dois golos que deixaram a equipa de Pepa numa posição muito confortável no jogo. Dois golos a resultarem de transições rápidas, o primeiro servido por Pedrinho, o segundo por Hélder Ferreira, com o possante avançado a desmarcar-se muito bem, nas duas situações, e a bater Cláudio Ramos com remates bem medidos. Lesionou-se a tentar mais um remate, já na segunda parte, mas já tinha deixado o seu nome em destaque na ficha deste jogo. Foi o segundo «bis» do brasileiro na Liga, mas o primeiro, em Famalicão, na quinta jornada, não deixou boas memórias, até porque o Paços acabou por perder 4-2.

Momento do jogo: Richard atirou ao lado

O Tondela teve uma oportunidade soberana para voltar ao jogo no início da segunda parte, ao minuto 57, mas falhou e perdeu definitivamente o jogo nesse instante. Um lance que começa com uma bomba de Pité, Ricardo Ribeiro defendeu para a frente, Ronan recuperou a bola e, de bandeja, serviu Richard que, com baliza totalmente à mecê, atirou ao lado. Um momento perdido. O jogo começou a acabar aqui.

Outros destaques:

Pedrinho

Já tinha marcado ao Tondela, na primeira volta, no triunfo por 1-0, e esta quarta-feira voltou a ser determinante, com uma assistência e um golo. Serviu Tanque para o primeiro golo do jogo, com um passe a rasgar a defesa do Tondela, depois marcou ele próprio o terceiro, com alguma sorte, com a bola a sofrer desvios em dois adversários antes de chegar às redes de Cláudio Ramos. Além dos lances dos golos, Pedrinho esteve sempre muito em jogo, saindo muito bem nas transições ofensivas.

Eustáquio

Bom jogo do canadiano cedido pelo Cruz Azul. Um jogo vertical, estando sempre ativo, quer a defender, quer a atacar, com destaque para um remate à entrada da área que passou a rasar a barra. Lutou muito pela posse de bola e recuperou algumas.

Luiz Carlos

Um dos mais experientes em campo, foi determinante na gestão dos espaços e na velocidade do jogo, fazendo a equipa acelerar com passes longos, para as costas da defesa adversária. Num deles quase resultou em golo de Hélder Ferreira.

Denis Junior

Entrou muito bem o jogo numa altura em que o Tondela procurava voltar ao jogo. Com rápidos contra-ataques, surgiu por várias vezes na área de Cláudio Ramos e esteve muito perto de marcar por duas vezes, com destaque para um remate ao poste.