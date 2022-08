Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após a vitória por 3-0 em jogo da quarta jornada da Liga:



«A expulsão teve impacto no decorrer do jogo. Foi ao minuto 53 salvo erro, mas até lá já tínhamos feito dois golos. Entrámos bem e conseguimos controlar o jogo ofensivo do Paços de Ferreira. O Paços criou uma ou outra situação de perigo, mas acho que fizemos um bom jogo.



Chegámos ao 2-0 pelo João Carlos e depois do golo, o Paços teve uma situação de perigo. A história do jogo fica contada a partir do momento da expulsão. A nossa tarefa ficou mais facilitada. Conseguimos fazer o 3-0 e tivemos oportunidades para dilatar o resultado. Mas acho que seria injusto para o Paços de Ferreira.



Parabéns aos jogadores pela forma como encararam os jogos. Vínhamos com intuito de ganhar, mas sabíamos que íamos apanhar um Paços que ainda não tinha pontuado e que tinha certamente, o objetivo de pontuar ou de conquistar os três pontos. O nosso objetivo passa por recuperar os pontos que perdemos na semana passada em casa. Parabéns aos jogadores. Agora vamos preparar o próximo jogo que terá um nível de dificuldade muito superior [ndr: contra o Sporting].»



[Comentário aos dois golos do João Carlos]:



«Festejou o golo com a equipa. Ele já tinha sido titular em outros jogos. É um jogador que trabalha muito e que no ano passado foi o melhor marcador da II Liga. Hoje fez dois golos fruto do trabalho individual e da ajuda que teve da equipa. Ficámos todos satisfeitos por ele ter visto o seu trabalho diário recompesado.»