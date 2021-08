O Paços de Ferreira inicia o play-off da Liga Conferência ante o Tottenham já na próxima quinta-feira e, no lançamento do jogo, o clube português não deixou passar ao lado um encontro especial com um dos «gigantes de Londres».

Num vídeo com alguma graça à mistura – e a sua mascote, o castor, naturalmente presente – o Paços surgiu com humor perante o próximo adversário europeu, confundindo-o até com os principais rivais londrinos dos spurs: Chelsea, Arsenal, West Ham, Fulham e Crystal Palace. Ora veja: