Um grupo de adeptos do Paços de Ferreira surpreendeu esta quinta-feira o plantel principal, com uma coreografia de apoio à partida da viagem para Lisboa, onde os castores defrontam o Sporting.

Com palmas e cânticos a acompanhar, algumas dezenas de adeptos, do lado contrário da estrada em relação ao parque de estacionamento onde estava o autocarro da equipa, mostraram o apoio à equipa, que correspondeu com palmas e agradecimentos.

O Sporting-P. Ferreira joga-se a partir das 21h15 desta sexta-feira, para a 26.ª jornada da I Liga. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.