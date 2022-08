Na última sexta-feira, o Paços de Ferreira registou a terceira derrota seguida em igual números de jogos na Liga diante do Estoril. No final do encontro, Antunes deu a cara em nome do plantel dos castores em lágrimas.



«É preciso sentir. Depois de três derrotas seguidas, duas em casa, ter este apoio... No ano passado as coisas não correram bem. Tivemos alguns casos que não eram a favor dos adeptos. Agora há que dar esse 'plus'. Apesar de termos perdido três jogos, eles continuam aqui. Tem de se sentir mais o clube, tempos de dar mais e de morrer dentro de campo. Foram dois jogos complicados, com três expulsões, mas somos capazes de muito mais. Temos feito treinos fantásticos, fizemos um jogo fantástico. Estes jogos foram menos conseguidos da nossa parte e somos capazes de mais. Temos de sentir mais», referiu, emocionado, na flash interview da SportTV.



Aos 35 anos, o internacional português é o capitão do Paços de Ferreira e um dos que têm mais anos no clube - cumpre a quarta temporada na Mata Real.