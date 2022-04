O Paços de Ferreira, que contou com bom apoio na noite desta sexta-feira no Estádio D. Afonso Henriques, ante o Vitória de Guimarães, viu os seus adeptos ensaiarem uma nova música, em jeito de resposta aos penáltis assinalados contra a equipa comandada por César Peixoto.

«Se vestes de amarelo é penálti, é penálti, é penálti», cantaram os adeptos do Paços de Ferreira, a dada altura do jogo, que teve três grandes penalidades para a equipa de Guimarães, no duelo da 30.ª jornada da I Liga, que terminou com triunfo do Vitória, por 4-0.

Tiago Silva abriu o marcador de penálti e Bruno Duarte fez o 2-0 de cabeça, nos dois golos da primeira parte. Na segunda, após novo penálti, Bruno Duarte assinou o 3-0 na recarga ao castigo máximo que André Ferreira defendeu a André Almeida e o 4-0 surgiu num novo penálti, por Rúben Lameiras.