Jordan Holsgrove deixou o Paços de Ferreira em inferioridade numérica no terceiro minuto de tempo extra da primeira parte do jogo com o FC Porto, depois de receber dois cartões amarelos e consequente vermelho em apenas um minuto.

O médio escocês foi amarelado por Fábio Veríssimo após um «agarrão» a Otávio e, instantes depois, teve uma entrada dura sobre Pepê que lhe valeu a expulsão.

Ora veja: