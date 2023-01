À 18.ª jornada, o Paços de Ferreira conquistou a primeira vitória desta temporada em casa, ao bater por 2-1 o Gil Vicente.

Adrián Butzke (34m) e Nuno Lima (58m) marcaram os golos dos castores, enquanto Fran Navarro (68m) reduziu para os gilistas.

O Paços continua no último lugar, agora com nove pontos. Já o Gil Vicente, é 15.º com 18.

Veja o resumo da partida: