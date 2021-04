O Farense venceu o Paços de Ferreira, na Capital do Móvel (0-2), no encontro de abertura da 28.ª jornada da Liga 2020/21.



Ryan Gauld (77m) e Fabrício Isodoro (85m) marcaram os golos da equipa algarvia, que garantiu o triunfo após três derrotas consecutivas e saiu à condição do penúltimo lugar da tabela classificativa.