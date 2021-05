O Gil Vicente venceu esta sexta-feira em Paços de Ferreira, por 2-0, no jogo inaugural da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, resultado que valeu a permanência dos barcelenses no principal escalão do futebol português para 2021/2022.

Um empate bastava aos comandados de Ricardo Soares, mas os golos de Lourency e Pedro Marques, respetivamente aos 11 e aos 52 minutos, valeram mais três pontos aos minhotos.

O Paços de Ferreira mantém os 50 pontos, já com o quinto lugar garantido. O Gil Vicente chega aos 39 pontos e sobe, à condição, ao 10.º lugar, à espera do que Famalicão (37 pontos) e Tondela (36 pontos) ainda façam nesta jornada.