Atenção à qualificação da Fórmula 1 na noite de sábado, puxões de orelhas, cachaços e sorrisos na preparação, com brincadeiras com bola. No domingo, concentração no caminho do hotel, no Porto, até Paços de Ferreira, com centenas de adeptos a quererem o autógrafo ou a fotografia e a exibirem cachecóis e camisolas na viagem do autocarro da equipa até à Capital do Móvel.

No estádio, mais uma vitória do campeão nacional e um reencontro especial com o lateral-esquerdo Antunes, agora jogador do Paços de Ferreira: o treinador Ruben Amorim, Sebastián Coates, Nuno Santos ou Pedro Gonçalves foram alguns dos nomes que não ficaram indiferentes ao reencontro com o jogador que passou pelos leões em 2020/21, na temporada do título na I Liga.