O Sp. Braga agarrou-se com tudo ao segundo lugar e venceu o P. Ferreira neste sábado por 2-1, com um golo apontado por Banza no sétimo minuto de descontos.

Vitinha tinha dado vantagem aos arsenalistas, Holsgrove empatou para a equipa da casa, mas Banza assegurou o triunfo a acabar.

Este resultado permite ao Sp. Braga garantir o 2.º lugar no final da primeira volta.