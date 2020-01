Vítor Oliveira considerou que a primeira volta do Gil Vicente na época do regresso da equipa minhota à Liga foi «brilhante» e que um triunfo na visita ao reduto do Paços de Ferreira no domingo só acentuaria mais essa convicção.

«A vitória terminaria uma primeira volta brilhante. O jogo é difícil para as duas equipas, mas temos condições para dificultar a vida do Paços de Ferreira, que melhorou muitos em termos exibicionais e pontuais. Estamos contentes com o que fizemos até hoje e outro resultado positivo seria a cereja no topo do bolo», sublinhou o treinador dos gilistas na conferência de antevisão ao jogo da 17.ª jornada da Liga.

Pela primeira vez em 19 participações no principal escalão do futebol português, o Gil Vicente vai dobrar a primeira metade da prova sem qualquer derrota na condição de equipa visitada. Vítor Oliveira admitiu que o momento é bom, mas considerou ser difícil fazer uma segunda volta ao mesmo nível. «Se repetirmos a primeira volta, o que será difícil, conseguiremos os nossos objetivos. Ainda vamos passar por dificuldades e teremos campeonato até ao fim», frisou, recusando avançar com a pontuação que considera bastar para garantir o objetivo da permanência. «Não consigo quantificar quantos pontos são necessários e a experiência diz-me que não devo avançar com números porque podem ser falaciosos», alertou.

O treinador do Gil Vicente comentou ainda o fraco aproveitamento da equipa fora de casa, onde pontuou apenas em duas ocasiões. «Gostaríamos de ter sempre a mesma cara, mas as equipas do meio da tabela para baixo não costumam ser assim. No entanto, estamos mais consistentes e capazes fora de casa e tentaremos confirmar essa melhoria em Paços de Ferreira», rematou.

O Gil Vicente entra para a 17.ª jornada no oitavo lugar da Liga, com 21 pontos.