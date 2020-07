Depois de alcançada a permanência, Pepa pretende acabar o campeonato com um triunfo em Barcelos e destacou a época «fantástica e tremenda» do Paços de Ferreira.



«Dá gosto ver o Paços jogar. Vai ser um jogo intenso, de certeza, com qualidade, um jogo aberto, à partida com golos. À partida não vai alterar a nossa forma de encarar o jogo, porque o principal objetivo foi alcançado de forma brilhante, mas há outros objetivos que queremos para o jogo», referiu, na antevisão à visita a Barcelos.



A ideia é, segundo o treinador dos pacenses, «tentar roubar a vitória do Gil Vicente», naquele que poderá ser o último jogo da carreira de Vítor Oliveira como treinador de futebol, a quem deixou, mais uma vez, uma palavra muito forte de apreço.

«Não sei se vai ser o seu último jogo ou não, ele é que poderá dizer. Se fosse, eu era um privilegiado por estar ali como adversário, se puder trocar de braçadeira, troco. E dar-lhe um grande abraço e dizer que é daquelas pessoas, treinadores e homens que merecia, na minha opinião, muito mais do que aquilo que o futebol lhe deu», afirmou.

Pepa insistiu nos elogios e desafiou a comunicação social a ter outro olhar sobre o ainda técnico do Gil Vicente.

«Custa-me às vezes as televisões andarem aí em direto do aeroporto de Tires a ver isto e a ver aquilo. Vão ver o trabalho do Vítor Oliveira no dia-a-dia ou acompanhá-lo durante uma semana. Esse homem merece muito mais visibilidade, para não dizer que merece uma estátua por aquilo que fez pelo futebol português. E acredito que, pela qualidade que tem, não vá continuar a fazer», defendeu.



Sobre o final da temporada, o técnico não escondeu «alguma nostalgia» pelo «grupo fantástico» que liderou e agora irá perder alguns elementos, destacando o jogo com o Desportivo das Aves como o mais marcante da temporada.

«Para mim e para nós o jogo com o Aves foi marcante. Tivemos uma entrega tremenda, raça, jogámos à Paços e tínhamos que ter outro tipo de qualidade no jogo para ganharmos mais vezes e não ganharmos tipo sem querer. Esse foi o desafio que eles aceitaram. Foi difícil, foi árduo, passámos momentos duros, mas tudo foi conseguido com tranquilidade, confiança e qualidade», concluiu.



Gil Vicente e Paços de Ferreira defrontam-se esta sexta-feira às 21h15.