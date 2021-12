O Tondela está aos poucos a recuperar do surto de covid-19 no plantel, que ditou alguns casos positivos e o isolamento dos restantes futebolistas na semana passada, tendo voltado aos treinos esta segunda-feira. Fê-lo, contudo e apenas, com o treinador Pako Ayestarán e dois jogadores, Eduardo Quaresma e Salvador Agra.

«Dei negativo [ndr: no teste à covid-19] no sábado», afirmou Pako Ayestarán, em declarações à agência EFE. Um resultado que também tiveram os jogadores Agra e Quaresma, dos primeiros a testar positivo.

O técnico confessa que o treino com apenas dois elementos do plantel obrigou a um pouco de «imaginação» e espera que a covid-19 não afete mais o futebol português. Além do Tondela, o Belenenses também ficou com o plantel em isolamento depois de vários casos – os primeiros da variante Ómicron em Portugal – sendo que o Sporting teve teste positivo em Coates e o Santa Clara também foi afetado com os casos do médio Hidemasa Morita e do adjunto.

«Esperemos que não haja mais surtos, parece que já está controlado», disse Pako, à EFE, confiando que «passo a passo» os jogadores vão estar prontos e regressar para o embate do próximo sábado, ante o V. Guimarães, para a 14.ª jornada da I Liga.

Pako Ayestarán foi o primeiro a testar positivo no Tondela, tendo-se seguido casos em cinco jogadores antes da ida a Alvalade e, posteriormente ao jogo, o caso positivo de Pedro Trigueira, o que levou as autoridades de saúde a decidirem colocar todo o plantel em isolamento e motivando o adiamento do Tondela-Moreirense para 3 de janeiro 2022.

Depois de Quaresma e Agra, Pako espera que Babacar Niasse e Manu Hernando testem negativo na terça-feira, para poder contar com mais dois elementos para o treino. Na quinta-feira, termina o período de isolamento geral, num dia que pode ser de regresso à normalidade nos trabalhos dos beirões.