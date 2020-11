Após a goleada sofrida em Alvalade, Pako Ayestarán, considera que o Tondela «vai estar em dificuldades durante muitas jornadas» e que terá de estar preparado para as adversidades tanto no próximo jogo contra o Santa Clara como ao longo da época.



«Se não estamos preparados para enfrentar as dificuldades, logicamente, vai ser muito mais difícil. (…) O Tondela é uma equipa que vai estar em dificuldades durante muitas jornadas e há que ser capaz de conviver com isso e conviver com isso é vir cada dia e treinar com a máxima intensidade possível», referiu, em conferência de imprensa.



Nesta sétima jornada, os beirões defrontam o conjunto de Daniel Ramos que está a protagonizar o melhor arranque do emblema açoriano na Liga. O técnico espanhol avisou que «não pode faltar intensidade» como aconteceu ante o Sporting, na jornada anterior.



Pako Ayestarán sublinhou que vai «selecionar os jogadores que mentalmente estão mais preparados para as dificuldades» e quer que cada um «perceba que cada ponto é muito importante, porque nunca se sabe quando é que é o momento em que se vai precisar desse ponto».

O Tondela recebe o Santa Clara, no Estádio João Cardoso, pelas 15h00 de sábado.