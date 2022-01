O treinador do Tondela Pako Ayestarán desvalorizou as baixas no plantel para a receção ao Moreirense, em jogo em atraso da 13.ª jornada, esta segunda-feira.

«Estou convencido que temos um plantel e uma equipa suficiente para conseguir os nossos objetivos», disse o técnico espanhol, apontando à conquista dos três pontos.

A partida com os minhotos foi inicialmente adiada devido a um surto de covid-19 nos beirões, que tem agora mais jogadores infetados, aos quais acrescem outras duas ausências. Tiago Almeida, Telmo Arcanjo, Tiago Dantas e Eduardo Quaresma testaram positivo, enquanto Jota continua a recuperar de uma operação ao joelho direito e Simone Muratore está fora por «motivos pessoais».

Apesar das adversidades, Pako Ayestarán garante que «o plantel está preparado para responder a estas situações».

«Temos de valorizar o plantel que temos. Há planteis que têm mais facilidade de fazer frente a estas dificuldades e outros que têm mais dificuldades e, em função da tabela, isso fica claro, mas foi o que disse aos jogadores, somos os que vamos enfrentar este jogo.»

Com quatro derrotas nas últimas quatro jornadas, o técnico dos auriverdes assume que o Tondela tem «tido muito mais ocasiões, mas tem faltado eficácia no último terço», mas sublinhou os «bons rendimentos», embora reconheça que «os resultados não têm estado à altura dos jogos».

O Tondela, 16.º classificado da Liga, recebe o Moreirense (15.º) esta segunda-feira, pelas 20h15.