O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, assumiu esta sexta-feira, na véspera da visita ao Boavista, que o plantel dos beirões não pode perder mais nenhum dos jogadores do atual plantel e que a intenção é mesmo reforçá-lo de alguma forma.

«[O Tondela] não está em condições e perder mais jogadores. Pelo contrário, está na fase de incorporar mais algum. Mas conheço a minha realidade e a do Tondela, sei até onde podemos chegar e, por isso, o importante é aceitar a realidade e sermos positivos. Acredito que seremos capazes de convencer algum jogador a vir para o Tondela e esse é o caminho», afirmou, depois de ter visto sair Jhon Murillo nos últimos dias.

Sobre o Boavista, o técnico espanhol pede atitude «positiva» perante um adversário «muito difícil» e que, considera, «tem muitos argumentos e por isso é que só perdeu um jogo em casa» esta época, algo que aconteceu ante o Famalicão (2-5).

«Acima de tudo temos de ser positivos e ser conscientes de que em todos os jogos, se estivermos com níveis de concentração, intensidade e determinação como no último jogo, vamos ter sempre possibilidades», disse.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo no Estádio do Bessa, Pako sublinhou ainda que «há que ser positivo», até porque, entende, «já há demasiado pessimismo e ansiedade na sociedade, com todo o tema da covid-19 que se vive e mesmo nas informações positivas, há sempre um 'mas' e não se pode viver assim».

O Boavista-Tondela, da 17.ª jornada, inicia-se às 20h30 de sábado, no Estádio do Bessa. Os beirões ocupam o 13.º lugar, com 15 pontos. O Boavista é 11.º, com 16 pontos. Miguel Nogueira é o árbitro do encontro, que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol.