João Palhinha anda numa fase feliz e com muitas razões para sorrir. O médio do Sp. Braga celebrou no último sábado um golo (e uma vitória) frente ao Benfica, na Luz, e anunciou esta quinta-feira que está a festejar o aniversário da namorada.

Patrícia Palhares é uma cantora, com participação em alguns musicais e lançada no mundo do espetáculo, que neste dia 20 de fevereiro cumpre mais um aniversário: a jovem chega aos 23 anos de vida.

O namoro de Patrícia Palhares, que também estuda medicina dentária, embora se apresente como cantora, com João Palhinha é recente, tendo sido assumido no final do ano passado, apanhando muita gente de surpresa.