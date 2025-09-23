Declarações do jogador do Rio Ave, Pancho Petrasso, à BTV, após o empate ante o Benfica, em jogo da primeira jornada da Liga:

Análise ao jogo:

«Foi um jogo duro, eles tiveram mais posse de bola do que nós, soubemos defender quando tivemos de defender, guardar a bola quando tivemos de guardar. Creio que é um resultado justo, não merecíamos perder este jogo, porque jogámos muito bem.»

Golo de André Luiz que vale o empate:

«É um grande jogador, com potencial, jogo a jogo vai mostrando, com confiança, a qualidade que tem, estou contente por ele e foi um grande golo.»