Há 1h e 5min
«É um resultado justo, o Rio Ave não merecia perder este jogo»
Pancho Petrasso elogia André Luiz, autor do golo do empate ante o Benfica
Declarações do jogador do Rio Ave, Pancho Petrasso, à BTV, após o empate ante o Benfica, em jogo da primeira jornada da Liga:
Análise ao jogo:
«Foi um jogo duro, eles tiveram mais posse de bola do que nós, soubemos defender quando tivemos de defender, guardar a bola quando tivemos de guardar. Creio que é um resultado justo, não merecíamos perder este jogo, porque jogámos muito bem.»
Golo de André Luiz que vale o empate:
«É um grande jogador, com potencial, jogo a jogo vai mostrando, com confiança, a qualidade que tem, estou contente por ele e foi um grande golo.»
