Do Paredes ao Sp. Braga, da U. Leiria ao Gil Vicente, do P. Ferreira ao V. Guimarães, do Moreirense ao Sp. Espinho, do Famalicão ao Portimonense, sem esquecer, claro, o Leixões, todos os clubes (exatamente 21 emblemas) que Vítor Oliveira representou durante a longa carreira, quer fosse como treinador ou como jogador, manifestaram pesar pela morte do homem de Matosinhos.

Em todas as mensagens a mesma ideia: a honra de um dia ter visto um homem íntegro e frontal vestir o escudo do clube. E claro, o agradecimento pelas muitas vitórias, já que Vítor Oliveira foi sempre um vencedor.

O futebol português está de luto. Até sempre, Vítor Oliveira!



O SC Braga endereça sentidas condolências à sua família e amigos. — SC Braga (@SCBragaOficial) November 28, 2020

Um 𝗘𝗡𝗢𝗥𝗠𝗘 𝗔𝗣𝗟𝗔𝗨𝗦𝗢. É assim que o queremos recordar Mister Vítor Oliveira. A nossa relação foi curta, mas fica a... Publicado por Clube Desportivo Trofense em Sábado, 28 de novembro de 2020

A família Unionista está de luto. Endereçamos aos familiares e amigos as mais profundas condolências. Eternamente obrigado por tudo o fez pelo União e pelo Futebol Português. RIP Vitor Oliveira Publicado por União da Madeira em Sábado, 28 de novembro de 2020

A Família do Futebol Clube de Arouca recebeu com profunda tristeza e consternação a notícia da inesperada partida do... Publicado por Futebol Clube de Arouca em Sábado, 28 de novembro de 2020

⚫️ Nota de pesar O União Sport Clube de Paredes endereça as mais sentidas condolências à família e amigos do Grande... Publicado por União Sport Clube de Paredes em Sábado, 28 de novembro de 2020

Clube > Morreu Vítor Oliveira Faz parte da história do SC Espinho. Representou o nosso clube como jogador entre 1979 e... Publicado por Sporting Clube de Espinho em Sábado, 28 de novembro de 2020