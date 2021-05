FIGURA: Paulinho

Se não foi o seu melhor jogo pelo Sporting, andará lá perto. Fez o segundo golo de leão ao peito. E que golo! O avançado apanhou a bola a jeito em zona frontal à baliza após corte de Ivo Pinto, tocou com o peito e rematou de pé esquerdo, com Kieszek a ficar a olhar para a bola junto ao poste direito. Praticamente deu a sentença no resultado e num triunfo que vale milhões… milhões que o Sporting gastou no ex-Sp. Braga. De resto, já se tinha mostrado com grande sentido coletivo. Insistiu, por exemplo, no lance que acaba por dar o penálti do 0-1 e ficou perto de faturar noutras ocasiões.

MOMENTO: golaço de Paulinho para os milhões (63m)

Muito questionado pela sua escassez de golos face aos milhões gastos pelos leões em janeiro, Paulinho marcou, em Vila do Conde, um golo que praticamente sentenciou o triunfo ante o Rio Ave e que resulta num triunfo que vale já a Liga dos Campeões 2021/2022 aos lisboetas. Foi o seu segundo tento pelo clube ao 11.º jogo, num remate irrepreensível de pé esquerdo, em zona frontal, após um corte de Ivo Pinto para a frente.

OUTROS DESTAQUES

João Palhinha: que jogo do médio, a ligar a equipa em toda a linha. Exerceu forte pressão na saída do Rio Ave, com cortes e interceções constantes que impediram a equipa de Miguel Cardoso de explorar como gosta as transições rápidas. É certo que, por vezes, assumiu algum risco com a sua agressividade na disputa pela bola, mas impôs-se e encheu o campo pelo coletivo. Só lhe faltou mesmo o golo, que podia ter surgido nos minutos finais.

Coates: é praticamente inevitável não falar no uruguaio a cada jogo do Sporting. A defender e a atacar – aqui sobretudo nos lances de bola parada – é um pêndulo na estratégia de Ruben Amorim. Assustou logo aos sete minutos com um cabeceamento ao poste. Depois, na grande missão, lá atrás, a par de Feddal e Gonçalo Inácio, formou um bloco difícil para o Rio Ave ultrapassar. Dobras a Geraldes ou a Brandão e cortes em passes na diagonal ficaram na retina, quando a equipa de Miguel Cardoso tentou sair rápido.

Brandão: esforçado no ataque do Rio Ave, foi o homem que mais deixou em sentido a defensiva leonina e Adán. Aos 41 minutos testou o espanhol com um remate frontal e conseguiu vários cabeceamentos que, contudo, não encontraram o alvo.

Pedro Gonçalves: abriu o marcador de grande penalidade para o seu 18.º golo na I Liga, que o faz igualar, pelo menos à condição nesta jornada, o suíço Haris Seferovic, do Benfica, no topo dos marcadores.

Gonçalo Inácio: ao lado de Coates e à semelhança do uruguaio, assinou um jogo coeso na defensiva leonina, dobrando os companheiros em alguns lances de investida do Rio Ave. Procurou também, com boa visão e precisão no passe, lançar a profundidade. Exemplo disso foi o passe para Paulinho que quase deu golo aos 43 minutos.