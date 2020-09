A estreia (oficial) de Nico Gaitán pelo Sp. Braga está adiada por lesão: o internacional argentino enfrenta uma paragem de um mês, sensivelmente.

O reforço «arsenalista» saiu lesionado logo na primeira parte do jogo de preparação com o Farense, do passado sábado, e o boletim clínico agora revelado indica uma «lesão muscular nos isquiotibiais direitos», com uma estimativa de paragem de quatro ou cinco semanas.

Nesse encontro com a formação algarvia lesionou-se também Paulinho, alguns minutos antes. O avançado está a contas com uma «mialgia de esforço no adutor esquerdo», mas neste caso o boletim diz que a avaliação será diária, pelo que não há estimativa do tempo de paragem.

O Sp. Braga inicia a Liga 2020/21 frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo marcado para o próximo sábado (19 de setembro). Santa Clara (casa), Tondela (fora) e Nacional (casa) são os duelos seguintes que Gaitán deve falhar, sendo que o dérbi com o Vitória de Guimarães está marcado para 25 de outubro.

O boletim clínico inclui ainda o nome de Rui Fonte, que continua a cumprir plano específico de recuperação pós-cirúrgica.