Paulo Alexandre Araújo, mestre em medicina tradicional chinesa que já trabalhou com vários jogadores do atual plantel do FC Porto, é o mais recente reforço do departamento médico dos dragões.



O especialista em medicina tradicional chinesa volta assim a trabalhar de forma assídua com um clube de futebol, depois de ter sido convidado por André Villas-Boas a integrar o staff do Shanghai SIPG em 2017.



Ao longo dos últimos anos, diversos jogadores recorreram aos serviços de Paulo Araújo, com Mbemba e Pepe como alguns dos exemplos mais recentes. Agora, a colaboração com o FC Porto será feita de forma regular.



«Um novo desafio com a mesma confiança e objetividade de sempre. Grato ao FC Porto pela confiança», escreveu Paulo Araújo, nas redes sociais.