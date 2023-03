O Paços de Ferreira desfez o nulo no Jamor mesmo em cima do intervalo, ante o Casa Pia, com um golaço do médio Paulo Bernardo (45+3m).

No duelo que fecha a 23.ª jornada da I Liga, o médio cedido pelo Benfica aos castores apanhou a bola de primeira em zona frontal, de fora da área, para bater Ricardo Batista, naquele que ficará, desde já e por certo, como um dos melhores golos da edição 2022/23 do campeonato.

O golo de Paulo Bernardo: