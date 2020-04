Foi com a barba por fazer há vários, que Paulo Futre, quase irreconhecível, deixou uma mensagem de força aos adeptos do FC Porto para superar a pandemia de Covid-19.



«Sou Paulo Futre, ex-jogador do FC Porto. Normalmente digo sempre o meu quando faço um vídeo e hoje muito mais porque não me reconheço a mim mesmo com esta barba. A todos vocês adeptos deste grande clube, chamado FC Porto, muita força, muito ânimo e muita paciência neste momento diabólico que estamos a viver. Vamos ganhar esta guerra! Força a todos», disse, num vídeo divulgado pelos azuis e brancos nas redes sociais.



O antigo internacional português chegou às Antas oriundo do Sporting em 1984. Em três épocas no FC Porto Futre conquistou uma Liga dos Campeões, dois campeonatos e duas Supertaças.