Quase 34 anos depois, Paulo Futre lembrou um golo anotado pelo FC Porto frente ao V. Setúbal, no Bonfim, na época 1985/86. O antigo internacional português arrancou pela direita, ganhou em velocidade a um adversário e desviou subtilmente a bola do guarda-redes sadino.



O esquerdino sublinhou que esse golo foi decisivo, pois permitiu aos dragões chegarem ao último jogo empatados na liderança com o Benfica. Na derradeira jornada, as águias perderam no Bessa e o FC Porto confirmou o título com uma vitória por 4-2 frente ao Sp. Covilhã, revalidando o título e qualificando-se para a Liga dos Campeões, prova que conquistou na época seguinte.



«Grande recordação! Liguei mesmo a mota Um golo importantíssimo para que o FC Porto ganhasse o campeonato que nos levou à final de Viena», escreveu Paulo Futre nas redes sociais.