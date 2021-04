Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, à SportTV, após a derrota por 5-1 ante o Benfica, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

«Resultado pesado, mas eu assumo toda a responsabilidade. Terça-feira há mais, a responsabilidade é minha. Nós temos uma primeira parte em que o Benfica não tem chances, nós fazemos o golo e estamos à espera do apito do intervalo e defendemos mal um lance fácil de defender.»

«Na primeira parte não tive tanta bola quanto gostaria, pretendia alterar. Para quem esteve atento ao jogo, isso produziu efeito. No início da segunda parte, estávamos mais altos no terreno, a pressionar o Benfica, mas fomos feridos da forma que costumamos ferir: uma bola longa, mal defendida, desequilibra o jogo. Há uma oportunidade do Beto antes, outra depois para fazer o 2-2 e voltámos a cometer um erro e dá 3-1. A partir daí é um jogo que está decidido e jogámos também noutro aspeto importante para nós: jogadores amarelados e demos minutos a outros jogadores para aparecerem e salvaguardamos jogadores para o próximo jogo.»

«Eu gostei da resposta que demos na entrada da segunda parte, mas cometemos erros capitais. Com 3-1 é difícil virar um jogo contra o Benfica. Então, resolvemos gerir a equipa e o campeonato, no fundo. Mas, como já disse, é um resultado do qual assumo total responsabilidade.»

[32 pontos atuais e luta pela permanência:] «O que me diz é que precisamos de fazer 38 pontos. Não são 35 para mim.»