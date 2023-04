O Portimonense visita no sábado (15h30) o Estoril, em encontro referente à 28.ª jornada da Liga. A equipa algarvia ocupa o 14.º lugar na tabela classificativa, enquanto os homens da Linha estão na 15.ª posição.

A formação orientada por Paulo Sérgio evitou uma derrota caseira frente ao Rio Ave (2-2) com dois golos nos minutos finais, na sequência de mudanças táticas operadas pelo técnico no decorrer do encontro.

«Recordo que ainda esta semana, o Guardiola jogou com quatro centrais e ganhou ao Bayern Munique e ninguém o questionou por tal, muito provavelmente porque ganhou. E quando assim é... Já fiz isso aqui no passado, salvo erro com o Benfica, jogando em ‘4-4-2’, e a crítica existiu. Portanto, tudo depende do resultado final», sublinhou o técnico do Portimonense.

Segue-se o jogo no Estádio António Coimbra da Mota, após cinco derrotas consecutivas e um empate na ronda anterior. «A equipa tem sempre trabalhado muito. Essas derrotas pela margem mínima, com Sporting e FC Porto pelo meio e também uma derrota com duas grandes penalidades desperdiçadas, é muita coisa para a qual podemos olhar, mas não podemos mudar o passado e não queremos perder energias com o passado», disse Paulo Sérgio, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.