O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, assumiu este sábado que o mercado de transferências não foi positivo para o plantel dos algarvios, mas deposita confiança na qualidade dos jogadores que tem para continuar a competir na I Liga.

Nos últimos dias de mercado, o Portimonense perdeu o guarda-redes Samuel Portugal e o central Willyan, dois habituais titulares nas últimas temporadas, transferidos para FC Porto e CSKA Moscovo (Rússia), respetivamente. Se por um lado o técnico mostrou felicidade por ver os atletas «melhorarem as suas vidas», reconheceu a perda de elementos de «qualidade».

«Para mim, não é [ndr: um balanço] positivo. Perco elementos que nos davam qualidade e, de alguma forma, há posições em que estamos carentes. A administração sabe disso, nós falamos todos os dias. Vamos ver o que ainda é possível fazer. Fico feliz, porque tenho visto vários atletas a melhorarem as suas vidas e as das suas famílias, com bons encaixes financeiros para a instituição. Como treinador, dificulta-me a tarefa, mas, cabe-me a mim - e é o que exijo aos que comigo trabalham - unir esforços para superar todas essas dificuldades. Obviamente, quando perdemos dois atletas desse nível e o que nos davam, não ficamos mais fortes, mas também é uma oportunidade e uma janela para outros que estão aí e querem aparecer. Cabe-lhes a eles darem essa resposta para no futuro terem a oportunidade que tiveram agora o Samuel e o Willyan», disse Paulo Sérgio, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, da 5.ª jornada da I Liga.

O técnico ressalvou, de imediato, que confia nos jogadores à disposição, até porque a equipa vem de três vitórias consecutivas na Liga. «A primeira mensagem ao grupo foi mesmo essa. Ninguém me vai ouvir andar aqui a chorar pelo que quer que seja. É olhar para a frente. Confio bastante no grupo que tenho. É um grupo bastante jovem, vai precisar de ser testado e vai precisar de dar resposta. Acredito neles, espero que sejam felizes quando tiverem essas oportunidades», sublinhou.

Para a receção ao Famalicão, Paulo Sérgio frisou que a sua equipa «não pode pensar» nas vitórias anteriores e deve «manter os mesmos índices de concentração, se possível melhorá-los, porque nem tudo foi perfeito». «Estou satisfeito, mas temos muito para crescer, para melhorar», referiu, esperando um Famalicão «com muitos jogadores de qualidade».

«Está a jogar de forma diferente, já tinha jogadores de valia e voltou a reforçar-se com jogadores de valia. O Famalicão compra jogadores por “um milhão e não sei quê”, e com qualidade, não compra errado», destacou.

O Portimonense, quarto classificado, com nove pontos, recebe o Famalicão, 15.º, com quatro, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, no domingo, às 20h30, com arbitragem de Artur Soares Dias.