O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, sublinhou esta sexta-feira que a equipa algarvia vai competir pelos três pontos no jogo com o Sporting, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, ronda que pode ditar título para o FC Porto.

Apesar de «alguns constrangimentos de última hora» que deixam o grupo «ainda mais reduzido devido a uma ausência com a qual não contava», Paulo Sérgio garantiu que a equipa «vai procurar dar uma boa imagem e competir nos limites», numa altura em que já tem a manutenção no principal campeonato assegurada.

«Vamos tentar competir [ndr: pelos pontos] com uma equipa fortíssima, com muita qualidade e que fez um excelente campeonato. Esperamos um Sporting fortíssimo e, tal como o seu treinador afirmou, é uma equipa que entra em todos os jogos para ganhar, seja pelo título ou por aquilo que está a planear para a próxima temporada. Ninguém entra em campo para facilitar nada», disse Paulo Sérgio, na conferência de imprensa de antevisão.

«Não será fácil, o Sporting é uma excelente equipa, bem trabalhada, mas é a nossa ambição: testarmo-nos e mostrarmos profissionalismo», apontou o técnico da equipa de Portimão, que se escusou a revelar os jogadores impedidos de defrontar os verde e brancos.

O Portimonense-Sporting joga-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Rui Costa. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.